Литературная премия «Глаголица»: Татарстан получил почти 1400 работ из 19 стран

Популярная литературная премия дважды побила рекорд: Татарстан получил почти 1400 работ из 19 стран.

В 2021 году в оргкомитет Независимой литературной премии «Глаголица» поступила почти 1400 работ из 19 стран: Испания, Германия, Италия, Швеция, США и др. Это двойной рекорд по количеству участников и их географии, сообщила создатель премии Ирина Хуснутдинова.

В этом году приз «Хрустальная сова» в республике будут вручать 8 раз. Имена победителей станут известны завтра на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в театре кукол «Экият».

VIII Независимая литературная премия «Глаголица» собрала рекордное количество участников со всего мира. Члены жюри рассмотрели почти 1400 работ из 19 стран. Больше всего участников из России: на первом месте по количеству авторов г. Москва, на втором – Казань, на третьем – Санкт-Петербург. Члены жюри литературной премии «Глаголица» отметили, что уровень работ с каждым годом повышается.

Впервые оргкомитет принимал работы в номинации «Художественные переводы с русского на татарский и с татарского на русский язык».

В номинациях «Проза на татарском языке» и «Поэзия на татарском языке» принимают участие молодые авторы из 22 городов и районов республики. Ежегодно Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев отмечает лучшие работы на татарском языке.

120 авторов от 10 до 17 лет получили путевки в Казань на литературную смену с 22 по 26 ноября. Для них проводятся мастер-классы с известными писателями России, Татарстана, Беларуси и Франции. Для юных участников это уникальная возможность перенять литературное мастерство, обсудить свои работы, получить бесценные советы.

idel-tat.ru