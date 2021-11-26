Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан гастролирует по городам Татарстана с концертами для детей и молодежи по программе «Пушкинская карта».

Коллектив дает сольные концерты для учащихся учебно-образовательных учреждений Казани и разных районов Республики Татарстан.

Эти концерты проходят в рамках Международного конкурса художественного слова «ТАТАR СҮЗЕ». Автор музыкально-литературной программы «Туган телем – Татар теле» художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России, народный артист РТ Айдар Файзрахманов.

В представлении, помимо самого ансамбля, принимают участие лауреаты первого конкурса «ТАТАR СҮЗЕ», а также актеры театров им.Г.Камала и им.К.Тинчурина. Среди них Резеда Саляхова, Фаннур Мухаметзянов, Данис Хисматуллин, Ришат Ахмадуллин, Айзат Хайруллин. Зрители знакомятся с зажигательными фольклорными танцами, песнями, стихами народных поэтов, инструментальными произведениями в театрализованном концертном исполнении, которые с большим интересом воспринимаются любой аудиторией.

А 27 октября ансамбль даст большой сольный концерт в Казани. На сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая коллектив представит программу «ХӘРӘКӘТТӘ-БӘРӘКӘТ»!

Напомним, «Пушкинская карта» — проект Министерства культуры РФ, который позволяет молодым людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать концертные залы, театры, музеи и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.

Татарская Государственная Филармония им.Г.Тукая