В Казани определили лауреатов республиканского конкурса «Книга года»

В Казани прошло награждение лауреатов конкурса «Книга года», основными организаторами которого являются Министерство культуры Татарстана и Национальная библиотека РТ.

Победителей поздравили министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла, директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Номинации «Проза на татарском языке»:

1-е место — Набира Гиматдинова «Үлмәс»;

2-е место — Равиля Шайдуллина «Карт шомырт хатирәсе»;

3-е место — Рамзия Габдельхакова «Канатсыз очыш»;

Поощрительный диплом получила Зифа Кадырова за книгу «Яраларың белән яратырмын».

Номинация «Поэзия на татарском языке»:

1-е место — Фанис Яруллин «Йөрәкләрдә кабат терелә…»;

2-е место — Рифа Рахман «Сине сөям дисең…»;

3-е место — Сания Ахметзянова «Язмышлар такыясы»;

Поощрительные дипломы были вручены Халисе Мударрисовой за сборник «Вакытларны булмый туктатып», Рифату Замалу — «Өн», Рустему Сульти — «Мосафир».

Номинация «Детская литература»:

1-е место — Фоат Садриев «Тургай»;

2-е место — Файруза Муслимова «Татарча әлифба»;

3-е место — Роберт Миннуллин «Малай-шалайлар»;

Поощрительный диплом получили Рафис Курбан («Тимерле чәй») и Алмаз Гимадиев («Селфи таягы»_.

Номинация «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке»:

1-е место — Разиль Валеев «Вәгъдә — иман»;

2-е место — Ркаиль Зайдулла «Татар таҗы»;

3-е место — Газинур Морат «Ике икең биш була»;

Марсель Галиев и Гомар Саттар были удостоены поощрительного диплома за работы «Мин шулай күрәм=Я так вижу=I see it this way» и «Татар исемнәре».

Номинация «Публицистика и научно-популярная литература на русском языке»:

1-е место — Марсель Бакиров «Прототюрки: изначальная прародина, ранние племена и язык, история и этнокультура»;

2-е место — Гамирзан Давлетшин, Фаяз Хузин «Булгарская цивилизация на Волге»;

3-е место — Искандер Гилязов «Город Казань и Казанский университет в начале ХХ века».

Номинация «Книги на русском языке»:

1-е место — Ольга Иванова «Гаухаршад»;

2-е место — «С Востока свет: проза татарских писателей» (составитель Гаухар Хасанова);

3-е место — Ахат Мушинский «Иренка».

Рузиля Мухаметова

tatar-inform.ru