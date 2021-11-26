В Чистопольском районе в проекте «Родной язык в соцветье наций» представят культуру татарского, русского чувашского народов

Определены сельские поселения для проведения зональных туров муниципального социально-творческого ринга «Родной язык в соцветье наций».

26 ноября в рамках реализации проекта «Родной язык в соцветье наций», получившего грантовую поддержку Министерства культуры РТ, члены организационного комитета конкурса провели совещание, на котором были обсуждены вопросы проведения зональных туров.

– Единогласно принято решение, что отборочные туры будут проведены в четырех зонах: Адельшинском сельском поселении, где ринг проводится на татарском языке, в Данауровском и Кубасском сельских поселениях – на русском, в Нижнекондратинском сельском поселении – на чувашском языке, – рассказывает Ирина Игнатьева, методист МБУ «Централизованная система культурно-досуговых учреждений ЧМР РТ».

Такое разделение связано с третьим раундом под названием «Тайна забытых слов». Это блиц-опрос, который связан с родными языками. Победители зональных туров, встретятся на гала-концерте, который называется «Родной язык – исток добра и мира», в него войдут лучшие выступления на родных языках.

Муниципальный ринг дает простор для проявления талантов, жанровых и возрастных ограничений нет – вокал, хореография, театр, декоративно – прикладное творчество, видеосъемка, художественное чтение, интерактив – приветствуется все живое, яркое, народное.

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