Данис Шакиров принял участие в V Всероссийском форуме татарских краеведов

Сегодня, 18 марта 2021 года в Уфе состоялось пленарное заседание V Всероссийского форума татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность».

В состав Президиума вошли: руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров; советник Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, начальник комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор Альберт Бурханов, официальный представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин и начальник комитета по национальному образованию и культуре Всемирного конгресса татар Рустем Гильмутдинов.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева участников Форума приветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

“Татары, живущие в соседней республике, вносят достойный вклад в развитие и процветание Республики Башкортостан. Ведь на территории региона бережно сохраняется наследие татар периодов средневековья и нового времени, в том числе образцы культового и гражданского зодчества, мечети и купеческие дома, являющиеся гордостью татар Волго-Уральского региона”, – сказал Данис Шакиров.

Бесспорно, приезд на Форум представителей 20 регионов Российской Федерации подтверждает факт усиления роли краеведческого движения в жизни общества. Как отметил руководитель Исполкома ВКТ, собравшиеся сегодня краеведы способствуют сохранению историко-культурного наследия нашей нации и прививают молодежи любовь к родному краю.

С приветственным словом перед собравшимися выступил и Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан Юсуп Якубов, который выразил благодарность краеведам за их добросовестный труд и высокий профессионализм.

В рамках мероприятия были вручены медали Всемирного конгресса татар “За заслуги перед татарским народом”:

ветерану педагогического труда, Заслуженному учителю Республики Татарстан, Отличнику образования Российской Федерации Филюзе Ишбулатовой;

архивисту, автору трудов по истории татарских сел Республики Башкортостан, основному автору-исследователю книги “Татары Уфимского уезда” Мударису Сафину;

автору книги “Тайчи: история таёжной деревни”, сотруднику Отдела этнографии Научного центра изучения Арктики, специалисту по этнографии татар и других народов Сибири Наиле Галеевой.

Благодарственными письмами Всемирного конгресса татар отмечены:

к.и.н., председатель Совета Общества татарских краеведов Республики Башкортостан Ильдар Габдрафиков;

краевед-исследователь, спонсор подготовки архивных материалов книги “Татары Уфимского уезда” Мударис Шигабутдинов;

краевед-исследователь, автор научных и краеведческих книг по истории татар Волго-Уралья, сотрудник творческой группы “Альметьевская энциклопедия” Ильдус Габдуллин;

краевед-исследователь, ветеран педагогического труда, главный редактор телерадиоканала Шаранского района Республики Башкортостан Раиль Мусин;

краевед-исследователь, архивист, специалист по ревизиям и метрикам XVIII-XIX вв., председатель Исполкома Общества татарских краеведов Республики Башкортостан Руслан Масагутов;

к.и.н., специалист по национальным вопросам Урало-Поволжья в XX веке, член Президиума и советник руководителя Конгресса татар Челябинской области Луиза Алмаева;

краевед-исследователь, председатель Местной мусульманской организации с. Кафтанчиково Томского района Энвер Мударисов;

краевед-исследователь, заместитель директора СОШ №81 г. Челябинска Марат Ахатов;

краевед-исследователь, заведующий МБУК МЦКС Переволочного района Оренбургской области Райля Сайфутдинова;

краевед-исследователь, эколог, автор книги по истории татарского села на Урале (Бугалыш) Филаред Гафуров.

Наряду с Благодарственными письмами были вручены памятные знаки “100 лет образования ТАССР”. Ими удостоены:

краевед-исследователь, автор краеведческих материалов и статей, главный редактор газеты “Татар дөньясы” Диана Единякова;

краевед-исследователь, автор исследований по истории татарских сел и купцов Айтыкиных, руководитель Центра татарской культуры “Дом дружбы” г. Тара Гульшат Сатышева.

Илюзя Абульханова