В Йошкар -Оле состоится фольклорно- театрализованное представление “Ел Башы – Навруз Байрам”

Весна – пора обновления природы, пора зарождения новой жизни. В древности все люди жили в единении с природой, особенно глубоко и трепетно чувствовали все то, что происходило вокруг. Поэтому почти у всех народов мира Новый год начинался весной, когда природа оживала после зимы.

21 марта в 11.00 часов на площадке перед Республиканским центром татарской культуры города Йошкар-Олы состоится фольклорно- театрализованное представление “Ел Башы – Навруз Байрам”.

Постоянными организаторами этого мероприятия являются: ГАУК Республики Марий Эл “Республиканский Центр Татарской Культуры” при содействии Региональной национально-культурной автономии татар Республики Марий-Эл и азербайджанской, узбекской, таджикской, туркменской, кыргызской национальных общин г. Йошкар-Олы, при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

Множество обрядовых действий было связано с просьбой у высших сил удачного года и хорошего урожая. Навруз – это древний доисламский праздник встречи нового года народами Востока. Он проводится в дни весеннего равноденствия – 21-23 марта. Наши предки, будучи тюрками, тоже знали о Ел Башы (Начале Года) – Наврузе Байраме. Кочевын племена саков в дни весеннего равноденствия варили мясо жертвенного коня, посвящённого солнцу, и съедали это его вместе.

Начиная с 1990-х годов у казанских, сибирских, уфимских, астраханских татар и ногайцев возродилось празднование Навруза. У сибирских (омских, новосибирских и тюменских) татар Навруз чаще называется “Амаль”. В коммунистические времена, в течение 70 лет, Навруз Байрам был под запретом в автономных республиках Российской Федерации. В союзных республиках СССР (Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан) Навруз Байрам проводился официально и не был под запретом. Раньше, до революции, Навруз проводился в течение нескольких дней: с 21 по 24 марта. У уфимских (туймазинских) татар – даже целую неделю или десять дней.

В Марий Эл, в городе Йошкар-Ола, уже по сложившейся традиции, с 2007 года проводиться широкое празднование «Ел Башы – Навруз байрама». В программе праздника обязательные древние тюрко-татарские обрядовые действия: дети с небольшими сумочками через плечо и ведущие обрядов с большим котлом-казаном обходят и собирают у участников мероприятия любые крупы – гречку, горох, рис, пшенку, перловку. Затем они относят продукты кашеварам, чтобы те приготовили «Грачиную кашу» (Карга боткасы).

Ведущий обрядовых действий разжигает очищающий костер из сосновых и березовых дров, можжевеловых веток и полыни. Происходит кормление духа огня катыком и молоком, проводится показательный ритуальный обряд очищения огнем и благопожеланиями (алкышами ). Участники желают хорошего урожая, крепкого здоровья, удачи и благополучия в Новом году.

Также существует обряд повязывания белых кусков материи (чалыма) на белую березу. Ведущий призывает всех присутствующих завязывать узлом на черных чаламах все плохое в жизни (болезни, несчастье и т.д.). А потом происходит сжигание черных кусков материи (чалыма) на костре. Участники праздника прыгают через костер и таким образом очищают свой дух.

Также обязательно проводится концерт художественных коллективов национальных общин. Кроме того, участники мероприятия играют в национальные игры татар, башкир, казахов, узбеков, туркмен, кыргызов и таджиков. В конце праздника участников праздника угощают праздничными национальными блюдами: пловом, «Грачиной кашей» (Карга боткасы) и чаем.

Работа по воссозданию и реконструкции тюрко-татарского ритуально-обрядового праздника «Ел Башы-Навруз байрам» продолжается, уточняются детали отдельных обрядов, дополняются элементы национальных костюмов и обрядовой атрибутики.

Проведение подобных мероприятий содействуют выработке толерантного отношения общества, способствуют лучшему взаимопониманию и содружеству культур.

методист ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры»

Рамай Юлдашев