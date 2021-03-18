Татаро-Башкирская Общественная Организация «БУЛГАР» выражает благодарность Всемирному конгрессу татар

Мы – Татаро-Башкирская Общественная Организация «БУЛГАР» и Самодеятельный театр татарской культуры «Тулпар» Югорка Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра.

Выражаем искреннюю благодарность за предоставление художественной литературы татарских писателей драматургов в помощь нашему национальному театру.

Желаем Вам и всему коллективу здоровья, ярких значимых событий.

Мы высоко ценим Вашу отзывчивость, чуткость и доброту, бескорыстное желание помощь в продвижении национальной культуры татарского народа живущих далеко от исторической Родины.

Председатель ТБОО «БУЛГАР» Салахова.Р.Р

Руководитель Самодеятельного театра татарской культуры «Тулпар»

Хусейнова.Л.Т