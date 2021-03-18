Мы – Татаро-Башкирская Общественная Организация «БУЛГАР» и Самодеятельный театр татарской культуры «Тулпар» Югорка Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра.
Выражаем искреннюю благодарность за предоставление художественной литературы татарских писателей драматургов в помощь нашему национальному театру.
Желаем Вам и всему коллективу здоровья, ярких значимых событий.
Мы высоко ценим Вашу отзывчивость, чуткость и доброту, бескорыстное желание помощь в продвижении национальной культуры татарского народа живущих далеко от исторической Родины.
Председатель ТБОО «БУЛГАР» Салахова.Р.Р
Руководитель Самодеятельного театра татарской культуры «Тулпар»
Хусейнова.Л.Т
Главная / Новости / Татаро-Башкирская Общественная Организация «БУЛГАР» выражает благодарность Всемирному конгрессу татар