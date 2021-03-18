Василь Шайхразиев навестил ветерана Великой Отечественной войны Хакима Биктеева

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом.

Он навестил основателя современной мусульманской общины Калининграда, участника Великой Отечественной войны Хакима Биктеева. Герой штурма Кенигсберга с 1945 года живет в Калининграде. В 2011 году награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью».

В этом году ветерану исполняется 96 лет. Он ведет активную жизнь и принимает участие в проектах Всемирного конгресса татар.

Василь Шайхразиев справился о здоровье ветерана, поздравил его с наступающим Днем рождения и пожелал крепкого здоровья.