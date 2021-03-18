Татарский центр Хорезма принял участие в празднике Масленица

14 марта 2021 года в г. Ургенче в Доме дружбы состоялся областной этап мероприятия «Проводы Масленицы», в котором приняли участие русский культурный центр, татарский культурный центр, корейский культурный центр и казахский культурный центр. Гостями были представители администрации города Ургенч, гости из России и общественность. Мероприятие организовал Русский культурный центр.

С приветственными словами вышли представители Хокимията г. Ургенча, Дома дружбы и национальных культурных центров Хорезмской области.

Татарским культурным центром были подготовлены концертные номера в национальной одежде и продемонстрированы культуру и традиции татарского народа.

Также была проведена экскурсия по Дому дружбы для участников концерта.

Дамира Латыпова,

Председатель Татарского центра Хорезмской области,

г.Ургенч, Республика Узбекистан