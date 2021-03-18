В Казани откроют бюст Кариму Тинчурину

27 марта, в 11:00, в парке Карима Тинчурина, расположенного на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан в Вахитовском районе г.Казани, откроется бюст великому драматургу, актеру и режиссеру Кариму Галиевичу Тинчурину.

На торжественном мероприятии примут участие:

1. Министр культуры Республики Татарстан Аюпова Ирада Хафизяновна;

2. Скульптор, член Союза художников России Габбасов Рустам Ансарович;

3. Председатель Союза писателей Республики Татарстан Зайдуллин Ркаил Рафаилович;

4. Председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Бикчантаев Фарид Рафкатович;

5. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Казани Сагитова Гузель Рамзилевна;

6. Председатель общественной организации жертв политических репрессий Приволжского района Казани Кулеева Фарзана Галямовна;

7. Директор Татарского государственного театра драмы и комедии им.К.Тинчурина Мусагитов Фанис Наилович.