В Казани откроют бюст Кариму Тинчурину

27 марта, в 11:00, в парке Карима Тинчурина, расположенного на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан в Вахитовском районе г.Казани, откроется бюст великому драматургу, актеру и режиссеру Кариму Галиевичу Тинчурину.
На торжественном мероприятии примут участие:
1. Министр культуры Республики Татарстан Аюпова Ирада Хафизяновна;
2. Скульптор, член Союза художников России Габбасов Рустам Ансарович;
3. Председатель Союза писателей Республики Татарстан Зайдуллин Ркаил Рафаилович;
4. Председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Бикчантаев Фарид Рафкатович;
5. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Казани Сагитова Гузель Рамзилевна;
6. Председатель общественной организации жертв политических репрессий Приволжского района Казани Кулеева Фарзана Галямовна;
7. Директор Татарского государственного театра драмы и комедии им.К.Тинчурина Мусагитов Фанис Наилович.