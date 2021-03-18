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В Казани откроют бюст Кариму Тинчурину

В Казани откроют бюст Кариму Тинчурину

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.03.2021 0 2

27 марта, в 11:00, в парке Карима Тинчурина, расположенного на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан в Вахитовском районе г.Казани, откроется бюст великому драматургу, актеру и режиссеру Кариму Галиевичу Тинчурину.

На торжественном мероприятии примут участие:

1. Министр культуры Республики Татарстан Аюпова Ирада Хафизяновна;

2. Скульптор, член Союза художников России Габбасов Рустам Ансарович;

3. Председатель Союза писателей Республики Татарстан Зайдуллин Ркаил Рафаилович;

4. Председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Бикчантаев Фарид Рафкатович;

5. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Казани Сагитова Гузель Рамзилевна;

6. Председатель общественной организации жертв политических репрессий Приволжского района Казани Кулеева Фарзана Галямовна;

7. Директор Татарского государственного театра драмы и комедии им.К.Тинчурина Мусагитов Фанис Наилович.

Тинчурин Карим Галиевич (1887-1938) известный татарский писатель,драматург,актёр,режиссер,Заслуженный артист ТАССР родился 15 сентября 1887 года в деревне Таракановке(Белоозёрка) Спасского района Пензенской области. Его драматургия вошла в золотой фонд национального театра («Казанское полотенце», «Угасшие цветы», «Голубая шаль»,«Первые цветы»)

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