В Саранске состоялся финал республиканского конкурса «Татар кызы Мордовия — 2021»

В музыкальном театре имени Яушева состоялся финал республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы Мордовия — 2021». За победу в решающий день боролись семь финалисток из разных районов Мордовии. Девушки пели, танцевали, читали стихи и сказки, рассказывали о национальной культуре, традициях, татарской кухне и красоте национального костюма. Также жюри оценивало, насколько конкурсантки погружены в родные язык и культуру.

Победительницей конкурса стала 20-летняя Алина Ямбикова из Саранска. Звание првой вице-мисс завоевала Иркям Исхакова из деревни Шувалово Лямбирского района, второй вице-мисс стала Айлина Абузярова из села Аксёново того же района. Остальные девушки стали лучшими в отдельных номинациях, каждая получила на конкурсе свои подарки. Звание првой вице-мисс завоевала Иркям Исхакова из деревни Шувалово Лямбирского района, второй вице-мисс стала Айлина Абузярова из села Аксёново того же района. Остальные девушки стали лучшими в отдельных номинациях, каждая получила на конкурсе свои подарки. На второй день нас ждали в исламском культурном центре. Организаторы выражают огромную благодарность за гостеприимство муфтию Республики Мордовия Фагиму хазрату Шафиеву.

Добавим, конкурс «Татар Кызы Мордовия» проводился во второй раз, и теперь имеет все шансы стать традиционным. Организаторами выступили Региональная национально-культурная автономия татар «Якташлар» («Земляки»), Исламский культурный центр, республиканская общественная организация татарских женщин «Чулпан» («Утренняя звезда»).

mordovmedia.ru