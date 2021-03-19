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В исламском центре Чистополя  прошел вечер «Точка опоры»

В исламском центре Чистополя  прошел вечер «Точка опоры»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.03.2021 0 2

17 марта, в исламском центре Чистополя  прошел вечер «Точка опоры», который был нацелен на обмен мнениями по сохранению и развитию татарского языка. Мероприятие было посвященно Году родных языков и народного единства и организовано Чистопольским мухтасибатом ДУМ РТ совместно с Чистопольской местной организацией Всемирного конгресса татар. В дискуссии приняли участие активисты Союза мусульманской молодежи Чистополя, учащиеся курсов мечети, мусульманская молодежь города и все неравнодушные к судьбе татарского языка – всего около пятидесяти человек.
Мероприятие открыли шакирды чтением стихов, исполнением песен, салаватов, мунаджатов.
Затем имам-хатыб мечети «Иман» г. Чистополь Гадель хазрат Мухаметшин рассказал о богатстве татарского языка, о важности его изучения, сохранения наследия нашего народа и передачи его будущим поколениям.
Ведущие вечера – представитель Чистопольской местной организации Всемирного конгресса татар Рушания Закирова и преподаватель татарского языка мухтасибата Зульфия Шайхутдинова провели беседу на тему: «Что каждый из нас может сделать сегодня, чтобы сохранить свой татарский язык?» Каждый из посетивших это мероприятие высказал свое мнение по этому непростому вопросу.
Представители старшего и молодого поколения пришли к такому же выводу. Необходимо создать татарскую среду в семье, сохранить наши обычаи, готовить татарские национальные блюда и разъяснять подрастающему поколению важность изучения родного языка. Гости встречи предложили продолжить обсуждение этой темы и в дальнейшем проводить встречи с разъяснением того, что родной язык – это аманат.

dumrt.ru

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