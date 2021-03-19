На выставке «MITT» был представлен «Раф-кофе по-татарски»

Завершила свою работу 27-я международная выставка «MITT» в Москве, которая проходила с 16 марта. Туристский потенциал Республики Татарстан был представлен на индивидуальном стенде «Visit Tatarstan». На стенде была организована интерактивная зона с дегустацией «Раф-кофе по-татарски» — за три дня выставки разлита одна тысяча порций кофе.

В выставке приняли участие представители 13 организаций сферы туризма, среди них Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, а также туроператоры и гостиницы республики.

Работа стенда была организована Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму. Международная выставка «MITT» — самая крупная выставка в России в категории «Туризм и отдых», деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

rt-online.ru