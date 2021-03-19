Известны номинанты Театральной премии «Тантана» («Триумф»)

В номинации «Лучшая мужская роль» на премию претендуют художественный руководитель Буинского театра Раиль Садриев, артист того же театра Ирек Гайнутдинов, Владислав Полжидаев из Мензелинского театра, Эмиль Талипов из Камаловского театра, Алмаз Бурганов, Булат Гатауллин из Кариевского театра.

На номинацию «Лучшая женская роль» были выбраны Сирина Хисматуллина из Атнинского театра, Евгения Яковлева из «Мастеровых», Лейсан Файзуллин из Камаловского театра, Динара Акматова из Мензелинского театра, Гульзада Каматдинова из Буинского театра.

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»: Булат Гараев из Буинского театра, Ильфат Аскаров из Набережных Челнов, Камиль Гатауллин из ТЮЗа, Фаяз Хусаинов из Атнинского театра, Павел Иванов из Нижнекамского ТЮЗа.

Номинация «Лучшая женская роль второго плана»: Анастасия Азорова из Бугульминского театра, Ксения Храмова из Качаловского театра, Миляуша Шайхутдинова из театра Камаловского театра, Зухра Мухаметгалиева из Атнинского, Халида Сунгатуллина из Кариевского тетра.

Номинация «Дебют»: Винер Файзуллин из Набережных Челнов, Радис Гарипов из Нижнекамского театра, Мария Мухортова из ТЮЗа, Камиля Шарифзянова из Буинского театра.

Номинация «Лучшая эпизодическая роль»: Наиля Назипова из Альметьевского театра, Халим Залей, Рамиль Вазиев из театра Камала, Резеда Салахова из Тинчуринского театра, Алсу Шакирова из Кариевского театра, Равиль Гилязов из Набережных Челнов.

Номинация «Лучшая роль в музыкальном спектакле»: Дамир Булатов из камерного балета «Пантера», Булат Шарифзянов, Айдар Сулейманов, Филюс Кагиров, Алина Шарипзянова, Эльмира Калимуллина из Театра оперы и балета имени Джалиля.

Номинация «Лучший актер театра кукол»: Наталия Егорова, Юлия Василишина, Ирина Гайнуллина, Татьяна Сорокина, Лилия Назипова, Лариса Пасынкова, Анастасия Жукова из театра кукол «Экият», Юрий Чуктиев и Дилюс Хузиахметов, Эдуард Гурлев из Набережночелнинского театра кукол.

В номинации «Лучший спектакль для детей»: спектакли Кариевского театра «Мио, мой Мио», ” Шурале: новая фантазия” театра кукол “Әкият”, «НЕДОросль» ТЮЗа, «Сказка о царе Салтане» Зеленодольского музыкального театра, «Три толстяка» Бугульминского театра.

Номиция «За актерский ансамбль»: «Шобага» Буинского театра, «Опасный поворот» Мастеровых, Камаловский «Хуш, авылым!», «Сайдаш». Бессонница» театра Тинчурина, актерский ансамбль« Где моя страна? » Альметьевского театра, «Танцы на праздник урожая» Бугульминского театра, «Живой Город» «Моң»а.

Победителей объявят 27 марта – в Международный день театра. Церемония награждения лауреатов театральной премии «Тантана» пройдет в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала в 12:00.

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