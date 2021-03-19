Стартовала Республиканская научно-практическая конференция “Ибрагимовские чтения”

Сегодня, 19 марта, начала свою работу XV научно-практическая конференция “Ибрагимовские чтения”. Конференция проводится на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Гимназия №5” города Стерлитамак Республики Башкорстостан с 2007 года.

Гостей и участников конференции, от имени руководства Всемирного конгресса татар, поприветствовал Заместитель руководителя Исполнительного комитета ВКТ Ильгиз Халиков. Он пожелал участникам успехов и плодотворной работы на научном поприще. Встреча состоялась на платформе ZOOM. В конференции участвовуют школьники, студенты и педагоги образовательных учреждений.

Работа конференции была организована по следующим направлениям: творческое наследие Г. Ибрагимова: современное прочтение, родной язык как средство коммуникации и познания мира, родная литература как искусство словесного образа, диалог культур (исследования на немецком, английском языках), моя малая родина: прошлое и настоящее, информационные технологии в современном обществе. , здоровый образ жизни как фактор активного долголетия, родной язык и родная литература как основа развития и воспитания подрастающего поколения, инновационные технологии в преподавании родных языков и литератур в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.