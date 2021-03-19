В Бавлах прошёл конкурс «Татар кызчыгы»

18 марта, в детском саду “Бэлэкэч” города Бавлы состоялся районный конкурс “Татар кызчыгы-2021”. Организаторами выступили Бавлинское отделение исполкома Всемирного конгресса татар, местная организация татарских женщин “Ак калфак” и отдел образования Бавлинского района.

В конкурсе приняли участие 11 девочек в возрасте от 5 до 7 лет. Они читали стихи на родном языке, пели песни и танцевали, участвовали в сценках. Жюри оценивало татарскую речь, артистизм, умение держать себя на сцене, красочность выступлений.

В итоге победительницей была признана Айгуль Рашитова из детского сада «Виктория» (руководители Сирина Шайхуллина и Эльвира Хусаинова).

Остальные участницы были отмечены в различных номинациях. Им были вручены памятные сувениры, а победительнице подарили татарский головной убор – калфак.

Фарида Зиярова