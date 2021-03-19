В медресе «Мухаммадия» проходит конкурс Корана в честь Года родных языков

Сегодня в казанском медресе «Мухаммадия» проходит конкурс чтецов Куръана среди студентов I-V курсов. Мероприятие организовано учебным заведением совместно ДУМ РТ в рамках объявленного в Татарстане Года народного единства и родных языков. Конкурс проходит ежегодно с 1994 года. В этом году он отличается тем, что шакирды читают аяты татарским макамом.

В конкурсе участвуют учащиеся дневного отделения – всего 207 человек. Соревнования проходят в следующих номинациях: «Знание наизусть полного текста Куръана», «Знание наизусть 6 джузов Куръана», «Знание наизусть 5 джузов Куръана», «Знание наизусть 4 джузов Куръана», «Знание наизусть 3 джузов Куръана», «Знание наизусть 2 джузов Куръана», «Знание наизусть 1 джузов Куръана», «Знание наизусть половины джуза Куръана». В конкурсе юноши и девушки соревнуются по отдельности. В конкурсе не участвуют шакирды, обучающиеся на отделении тахфиза.

Конкурс Куръана, проводимый в медресе, позволит отобрать лучших чтецов для участия республиканских и всероссийских конкурсах.

dumrt.ru