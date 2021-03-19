Выставка «В гостях у татар» открылась в Новокузнецке

Серия выставок 2021 года посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Мероприятие прошло при поддержке министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, управления культуры г. Новокузнецка, Союза музеев России, Национального совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России, предприятия «Эссен Продакшн АГ».

Гостей поприветствовали начальник управления культуры администрации г. Новокузнецка Алексей Белов, имам мечети г. Прокопьевска Марсель хазрат Кантиков, директор Новокузнецкого краеведческого музея Светлана Гончарова. Елабугу представляли заместитель генерального директора ЕГМЗ Александр Деготьков и заведующий Галереей редких коллекций Камиль Купаев. С творческими номерами выступили ансамбль песни и танца «Нур» и местная национально-культурная автономия татар г. Новокузнецка.

По традиции, участники события познакомились с разными сферами жизни Татарстана, посмотрев фильм о республике, продегустировали татарское национальное лакомство чак-чак и кондитерские изделия от партнёра проекта – АО «Эссен Продакшн АГ».

В экспозицию вошло около 300 предметов. Это настоящая красочная энциклопедия татарской культуры, включающая в себя богатый этнографический материал конца XIX – начала XX века. Здесь представлены предметы одежды, быта, образцы посуды, украшений, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, художественные работы участников международных этно-арт-проектов музея-заповедника.

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