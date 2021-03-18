Валдис Пельш снимет фильм о неизвестных местах Татарстана

Весной этого года начнутся съемки фильма «Татарстан. Дорогами открытий», который будет посвящен неизвестным красотам республики. Его премьера намечена на декабрь 2021 года. Созданием картины займется компания Валдиса Пельша.

«Мы весной начинаем снимать большое кино про Татарстан. Это будет путешествие по республике, где мы будем предлагать свой маршрут. Мы расскажем о том, что нас заинтересовало и удивило. Акцент будет сделан на малоизвестные места, маленькие города и села», — отметил телеведущий.

Он пояснил, что фильмов, посвященных Казани и, в частности, Кремлю, уже очень много. Но если удастся найти новый ракурс для уже известных мест, то они тоже попадут в фильм.

В мае и сентябре команда Пельша проведет две экспедиции в Татарстан, где и посетит интересующие их места.

Бюджет фильма, по словам российского продюсера, составит не менее 15 млн рублей. Одним из спонсоров проекта стал «Ак Барс банк».

Фильм будет показан на Первом канале, а также размещен на YouTube-канале. Сам Валдис Пельш выступит в роли ведущего и продюсера.

Арсений Каримов

tatar-inform.ru