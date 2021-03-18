Квотные испытания в вузы России состоялись в Ташкенте

14 марта 2021 года в Ташкенте на площадке Национального университета Узбекистана им.М.Улугбека прошло очное тестирование для абитуриентов по выделенным квотам на образование в ВУЗах Российской Федерации, в том числе в вузах Республики Татарстан.

Более 1800 кандидатов прошли письменное тестирование по русскому языку и профильным предметам в зависимости от выбранного направления подготовки.

Экзамены состоялись благодаря совместной работе образовательных организаций двух стран и реализован представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан при поддержке Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, с участием представителей Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, Госкорпорации «Росатом», представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Также, для проведения письменного тестирования и проверки работ абитуриентов в Ташкент прибыли представители 22-х вузов России из городов Москва, Томск, Новосибирск, Курск, Ставрополь, Калининград, Хабаровск, Барнаул, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Новочеркасск, Псков, Тюмень, Уфа. Помогали коллегам представители и волонтеры филиалов российских вузов в Ташкенте: МИСиС, РЭУ им. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Российская Федерация в 2021 году увеличила количество квот на обучение для иностранных граждан в своих вузах. В текущем году на бюджет могут поступить до 405 абитуриентов из Узбекистана, а в будущем количество мест может увеличиться.

При успешной сдаче экзамена абитуриенты получат возможность поступить в различные российские вузы, в том числе и вузы Республики Татарстан.

Работы абитуриентов проверят российские специалисты, а система оценки будет абсолютной прозрачной.

Отметим, что к знаниям стремится не только молодежь. Среди поступающих в этом году были и представители старшего поколения, в том числе 54-летний абитуриент, который сдал экзамены по направлению метеорологии.

В апреле 2021 года пройдет следующий этап отбора граждан Узбекистана – мотивационные собеседования. Детальная информация будет размещена на сайте представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан uzb.rs.gov.ru

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан

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