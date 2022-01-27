Данис Шакиров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению XXII Федерального Сабантуя

Первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в Ульяновской области. Сегодня здесь прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXII Федерального Сабантуя.

Напомним, в Ульяновской области Федеральный Сабантуй пройдет 17-18 июня. Основные площади уже определены. В первый день на городском ипподроме должны пройти скачки. Основные мероприятия запланированы на 18 июня.

В организации праздника Ульяновской области поможет Нижнекамский район Татарстана. В заседании приняли участие представители района, а также ответственные лица от Федерации корэш.