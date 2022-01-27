tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению XXII Федерального Сабантуя
Данис Шакиров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению XXII Федерального Сабантуя

Данис Шакиров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению XXII Федерального Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.01.2022 0 7

Первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в Ульяновской области. Сегодня здесь прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXII Федерального Сабантуя.

Напомним, в Ульяновской области Федеральный Сабантуй пройдет 17-18 июня. Основные площади уже определены. В первый день на городском ипподроме должны пройти скачки. Основные мероприятия запланированы на 18 июня.

В организации праздника Ульяновской области поможет Нижнекамский район Татарстана. В заседании приняли участие представители района, а также ответственные лица от Федерации корэш.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.