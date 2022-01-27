Василь Шайхразиев провел совещание с руководителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа

27 января в Орехово-Зуево прошло совещание заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с руководителями и представителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа. Модератором встречи выступил председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Ф.Ш. Мухтасаров.

На повестке дня стояло празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и 30-летие образования Всемирного конгресса татар. Как отметил Шайхразиев, с марта начнется распределение квот на участие в Съезде.

В формате видеоконференции ко встрече присоединились руководители комитетов Исполкома ВКТ. Заместитель руководителя Исполкома ВКТ И.И. Халиков, курирующий вопросы национального образования, начальник Управления информационной службы и связям со СМИ Г.Ф. Шайхиева, председатель Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак” К.Р. Идрисова, а также председатель Всемирного форума татарской молодежи Л.Р. Муслюмова привели краткую статистику результативности текущей деятельности с областями, входящими в Центральный федеральный округ. Согласно данным, г. Москва занимает лидирующие позиции. По словам Халикова, особый интерес у общественности вызывает Международный литературный конкурс “Джалиловские чтения”. Напомним, финал конкурса пройдет в Казани 18 февраля.

В следующем году встреча с руководителями и представителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа пройдет в г. Касимове.