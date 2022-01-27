tatruen
Главная / Новости / Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть города Орехово-Зуево
Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть города Орехово-Зуево

Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть города Орехово-Зуево

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.01.2022 0 1

Продолжается рабочая поездка заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева в Московскую область. Сегодня он прибыл в Орехово-Зуево. Здесь проходит встреча с руководителями и представителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа.

Перед началом мероприятия председатель Национального Совета ознакомился с Соборной мечетью города. Молитвенный дом открыл свои двери в июне 2001 года. Здесь действует Татарский исламский культурный центр и медресе. Василь Шайхразиев ознакомился с работой, проводимой в мечети.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.