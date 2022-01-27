В Санкт-Петербурге презентовали книгу «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии»

26 января, накануне 78-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина состоялась презентация книги «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии».

Модераторами презентации выступили советник председателя правления ГК «Автодор» Сергей Крастынь и директор Фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева. С приветственными словами обратились исполняющий обязанности Генерального директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Павел Терещенко, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и др.

Во вступительном слове председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина к читателям сообщается:

«Любанская наступательная операция, проходившая с 7 января по 30 апреля 1942 года, стала одной из самых печальных страниц истории Великой Отечественной войны. Попытка прорвать блокаду Ленинграда обернулась окружением 2-й ударной армии Волховского фронта. Потери советских частей, до последнего стремившихся вырваться из немецкого «котла», исчислялись десятками тысяч. Многие из тех, кто, будучи ранен и истощен, оказался в нацистском плену, продолжили свою борьбу с врагом. Среди них – известный татарский поэт Муса Джалиль, участник и вдохновитель антифашистского Сопротивления, казненный в застенках Моабитской тюрьмы».

В мероприятии принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. В своем выступлении он отметил, что во 2-й Ударной Армии в качестве военного корреспондента армейской газеты «Отвага» воевал татарский поэт Муса Джалиль, который был тяжело ранен, попал в плен в районе Мясного Бора, продолжил борьбу в фашистском плену и получил высокое звание Героя Советского Союза. Также Ренат Валиуллин добавил, что в 2014 году в Мясном Бору установлен монумент воинам-татарстанцам Второй Ударной Армии, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Проект «Подвиг 2-й ударной армии» реализован Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества. Книга посвящена боевому подвигу и трагедии 2-й ударной армии, которая ценой неимоверных усилий сделала всё возможное для прорыва блокады Ленинграда, сражаясь на Волховском фронте.

Также этот исторический труд связан с трассой М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург). Именно строительство дороги послужило импульсом к созданию не только книги, но и мемориального комплекса «Погибшим при защите Отечества». Дело в том, что один из участков магистрали проходит близ деревни Мясной Бор в Новгородской области. В этом районе в 1941–1942 годах располагался узкий коридор, по которому шло снабжение 2-й ударной армии, а в феврале 1942 года выходили из окружения красноармейцы. Здесь поисковыми отрядами при подготовке территории под строительство М-11 были обнаружены останки воинов, а в июне 2020 года на 563-м км был открыт мемориальный комплекс, увековечивший память павших героев. В рамках проекта было проведено масштабное исследование боевого пути 2-й ударной, 52-й и 59-й армий при попытке прорыва блокады Ленинграда, получившей название Любанской операции. Результаты этой работы легли в основу книги «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии», над которой трудился коллектив военных историков в составе А.В. Исаева, А.В. Драбкина, Д.Б. Хазанова и других.

Весна и лето 1942 года ознаменовались для Красной Армии чередой катастроф в Крыму, под Харьковом, на центральном участке фронта. В этом трагическом списке гибель 2-й ударной армии выделяется длительностью и ожесточенностью сражения, невероятным упорством советских войск, оказавшихся в окружении, и отчаянным прорывом через Долину Смерти.

Авторы книги поставили своей целью, во-первых, отдать должное памяти героев сражения на Волхове, во-вторых, ввести в оборот как можно больше новых советских и немецких документов, ставших доступными в последнее десятилетие, в-третьих, максимально подробно изложить действия как советской, так и немецкой стороны, снабдив повествование большим количеством карт и схем. Подвиг сотен тысяч бойцов и командиров Красной Армии, их стойкость и жертвенность достойны того, чтобы свято хранили память о них.

Долгое время 2-ая ударная армия, или «Власовцы», воспринимались как предатели – те, кто перешел на сторону врага и ради германского пайка лил кровь соотечественников. Данная книга, с учетом новых появившихся документов и исследований, раскрывает судьбу бойцов совершенно с другого ракурса. Благодаря боевому подвигу героев сражения на Волхове, нашим войскам под Ленинградом спустя время одержать трудную победу и отстоять город.

Постоянное представительство

Республики Татарстан в

городе Санкт-Петербурге и

Ленинградской области