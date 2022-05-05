Данис Шакиров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке Международного шахтерского Сабантуя

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в городе Новокузнецк. В составе делегации из Татарстана также присутствуют Глава Лениногорского муниципального района Республики Татарстан Рягат Хусаинов, представители Федерации Корэш России и др.

Сегодня состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению II Международного шахтерского Сабантуя. Данис Шакиров поприветствовал присутствующих от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Здесь обсудили основную концепцию праздника, обозначили перечень культурных и спортивных мероприятий, а также рассмотрели вопросы технического обеспечения и логистики.

В заседании принимали участие Первый заместитель Губернатора Кузбасса – председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, Глава Новокузнецкого городского округа Сергей Кузнецов, Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина и др.

Также члены оргкомитета осмотрели площадки проведения Сабантуя: Театральную площадь, Сад Металлургов, Драматический театр и музей-заповедник «Кузнецкая крепость», где пройдут основные мероприятия.

5 июня этого года в Новокузнецке пройдет II Международный Шахтерский Сабантуй. В нем ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас идет подготовка к празднику. В программе Сабантуя: традиционные спортивные состязания – татарская борьба корэш, выставка -продажа изделий декоративно-прикладного творчества, Фестиваль национальных кухонь. В рамках праздника выступят творческие коллективы республики Татарстан и впервые – будет организована детская площадка Сабантуя.