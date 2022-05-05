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Соотечественники с Ростова-на-Дону возложили цветы к комплексу «Жертвам фашизма» в Змиевской балке

Соотечественники с Ростова-на-Дону возложили цветы к комплексу «Жертвам фашизма» в Змиевской балке

в Новости, Слайдер, Главные новости, 05.05.2022 0 5

Донские татары совместно с Администрацией города Ростова-на-Дону и Законодательным собранием Ростовской области приняли участие в патриотической акции.

Также состоялась церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу «Жертвам фашизма» в Змиевской балке. Акция была  приурочена к грядущему празднику День Победы.

Мемориальный комплекс «Жертвам фашизма» в Змиевской балке был воздвигнут в 1975 году, к 30-летию победы. Авторами этого комплекса стали архитекторы Н. Нерсесьянц, Р. Мурадян, скульпторы Н. Аведиков, Е. Лопко, Б. Лопко. Основой его является выполненная из серого бетона без постамента монументальная скульптурная группа, которая возвышается в глубине балки. В центре композиции расположена фигура женщины, которая является символом Родины-матери, воодушевляющей советских людей в смертной схватке с гитлеровцами.

Татары Ростова на Дону и Ростовской области

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