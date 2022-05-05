Представитель молодежи татар Афганистана включен в сборную страны по ММА

Молодое поколение татар Афганистана продолжает успешно осваивать различные виды спорта. Так, после победы в зональном турнире среди футбольных команд северных провинций капитана молодежной сборной татарской общины Ахмада Сохраб Татара пригласили в национальную команду Афганистана, а Махбубуллаха Халеки Татара после серии побед на международных турнирах ведущего афганского промоушена ALFC, проектов OFFC и Ploggar Seaser Asia включили в сборную по смешанным единоборствам.

«Махбубуллах Халеки Татар — восходящая звезда смешанных боевых искусств. За последний год он победил в трех международных турнирах, а также стал первым в национальном чемпионате по джиу-джитсу. По итогам этих турниров он вошел в национальную сборную Афганистана по ММА», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Мы, татары, достойно представляем народ Афганистана на аренах ММА. Каждой своей победой мы показываем, что спорт помогает афганской молодежи улучшить физическое состояние», — отметил Махбубуллах Халеки Татар.

«Махбубуллах Халеки Татар — очень многогранный и талантливый спортсмен. Он также является вице-президентом федерации джиу-джитсу северных провинций Афганистана и главой Федерации хоккея провинции Фарьяб. Учится в Кабульском университете на факультете юриспруденции и политологии.

Татары Афганистана делают все, чтобы через спорт, культуру и науку возрождать культуру своей нации ради укрепления и развития всего афганского народа», — подчеркнул генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

tatar-inform.ru