В Казани почтили память наставников и мусульманских религиозных деятелей

2 мая, как и в предыдущие годы, на Ново-татарском кладбище г. Казани прошел Дня памяти наставников. В этот раз он совпал с праздником Ураза-байрама. Мусульманских религиозных деятелей, татарской интеллигенции, муаллимов, шакирдов, прибывших на кладбище встретил организатор этого мероприятия с 1998 года, составитель программы Дня памяти и карты захоронений Ильяс хазрат Зиганшин. Вместе с ним приехали и шакирды медресе имени 1000-летия принятия ислама – они в течение года ухаживают за могилами. Стоит отметить, что мусульманские религиозные деятели, специалисты муфтията Татарстана также успели принять участие в субботнике на Ново-татарском кладбище Казани в месяц Рамазан.

Среди присутствующих, наряду с главным казыем Татарстана Джалилем хазратом Фазлеевым, председателем Совета аксакалов муфтията Татарстана Айратом хазратом Аюповым, можно было увидеть таких известных личностей, как руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов, Искандер Гилязов, Разиль Валеев, Фоат Галимуллин, Данил Салихов, Лябиб Лерон и др. Представители интеллигенции, проходя по аллеям, поделились воспоминаниями о выдающихся личностей татарского народа.

В этом году мероприятие памяти наставников началось с посещения могилы известного педагога, автора многочисленных книг Джагфар хазрата Мубарака и завершилось посещением могилы выдающегося религиозного деятеля, первого казыя Татарстана Абдулхака Саматова. Также посетили могилу Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, Закарии хазрата Минвалеева, Шайхелислама Хамиди, Ахмадхади Максуди, Галимджана Баруди, Мухаммадсадыка хазрата Галикаева и других.

День памяти наставников, который проходит с участием шакирдов, проводится с целью поминовения усопших, донесения до подрастающего поколения их богатого наследия. Будущие имамы продолжают эту практику и в тех регионах, куда будут трудоустроены.

dumrt.ru