Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев с рабочим визитом находится в Луганской Народной Республике. Сегодня он принимает участие в международной конференции “Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма”.

До начала мероприятия Василь Шайхразиев встретился с руководством Луганской Народной Республики. С заместителем Премьер-министра Луганской Народной Республики Анной Юрьевной Тодоровой обсудили вопросы сотрудничества двух республик. Также во встрече принял участие министр культуры, спорта и молодежи Дмитрий Сергеевич Сидоров. Руководители поблагодарили Вице-премьера РТ Василя Шайхразиева за визит в Луганск.

Председатель Национального Совета рассказал о важных мероприятиях, которые пройдут в Татарстане в 2022 году. В мероприятии, посвященном 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, примут участие и представители из Донбасса. Также речь шла о поставках в Луганскую Народную Республику религиозных и литературных книг.

На встрече обсуждались вопросы соотечественников, проживающих в Луганске. В регионе проживает около 10 тысяч татар. Действуют 9 мечетей, в 6 из них имамами являются татары. Об этом сообщил руководитель Татарского культурного центра “Таң” города Алчевска Флюр Карачурин.

Перед началом конференции заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Премьер-министром Луганской Народной Республики Сергеем Козловым. Они обсудили вопросы переселенцев из Луганска в Татарстан.