В Луганске прошла конференция «Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма»

Сегодня в Луганской Народной Республике прошло пленарное заседание международной конференции на тему: «Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма». Открытие мероприятия состоялось в Колонном зале Дома Правительства в Луганске.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев принял участие в данном мероприятии.

На пленарном заседании конференции с докладами выступили представители православных, мусульманских, иудейских и буддистских организаций Республик Донбасса и России, министерств и ведомств ЛНР, вузов и члены экспертной комиссии по проведению государственной религиоведческой экспертизы при МКСМ.

Председатель Национального Совета ВКТ Василь Шайхразиев поприветствовал участников конференции от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В своем выступлении он отметил, что в республике люди разных вероисповеданий и национальностей живут в мире и согласии. Председатель Национального Совета ознакомил присутствующих с деятельностью Всемирного конгресса татар. Он упомянул о том, что татарские общественные организации действуют в 45 странах. Также рассказал о мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. В связи с этой памятной датой Всемирный конгресс татар проведет Всероссийский сход татарских религиозных деятелей. Делегаты форума примут участие в “Изге Болгар җыены”. В дни схода в Казани запланирована церемония закладки камня Соборной мечети.