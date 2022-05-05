В Казани проходит выставка Рамзии Зиннатовой «Ностальгия»

Рамзия Зиннатова родилась в Казани. Окончила Казанское художественное училище и графический факультет Санкт-Петербургской Академии художеств им. И.Е. Репина. Ее работы находятся в фондах Министерства культуры РФ, Академии художеств, Государственном музее изобразительных искусств Татарстана, а также в частных коллекциях во Франции, Ирландии, Японии, ЮАР и США.

Художница в своих работах соединила живопись акриловыми красками с золотой и серебряной поталью. Ее работы фактурны и наполнены яркими и тёплыми оттенками.

– Все картины очень красочные, гармоничные и запоминающиеся. Выставка очень понравилась, – говорит посетительница Нина Садыкова.

– Очень понравилась выставка. Рамзия Зиннатова рисует в разных жанрах. Особенно понравились картины с татарскими бабушками, их калфаки и портреты очень реалистичные, а цветы, особенно жёлтые тюльпаны, напомнили мне мой сад. Я просто восхищена увиденным! Желаю художнику крепкого здоровья, осуществления всех её желаний, творческого вдохновения, – отметила гость выставки Ляйсан Фаррахова.

Выставка «Ностальгия» проходит до 20 мая, по адресу: Казань, музей Амира Мазитова, ул. Дзержинского, 27. Ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме понедельника). Вход платный.

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