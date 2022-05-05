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Творческий коллектив татарского культурного центра г. Москвы принял участие в XX фестивале татарской хоровой музыки

Творческий коллектив татарского культурного центра г. Москвы принял участие в XX фестивале татарской хоровой музыки

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 05.05.2022 0 4

Трио «Тальян» в составе заслуженной артистки РТ Альфинны Ахметжан, заслуженного работника культуры РТ Наили Дусметовой и лауреата международных конкурсов Зульфии Халиловой вместе с аккомпаниатором, лареатом международных конкурсов Джамилей Сагировой приняло участие в юбилейном XX фестивале татарской хоровой музыки в Казани.

Фестиваль проводится Казанской консерваторией при поддержке Министерства культуры РФ с целью развития национального хорового искусства, сохранения традиций академического исполнительства. В нем ежегодно принимают участие свыше 1000 музыкантов из разных городов Татарстана и Поволжья – представители музыкальных школ, школ искусств, музыкальных колледжей, вузов.
25 апреля трио «Тальян» выступило в Литературном музее Г. Тукая с полуторачасовой сольной программой. 26 апреля артисты приняли участие в гала-концерте «Багышлау» — «Посвящение», исполнив композиции «Тормышыма кайт син, ямьләнеп» на музыку композитора Рашида Калимуллина, и «Зарыгу» на музыку Назиба Жиганова.

По словам художественного руководителя трио, заслуженного артиста России Ильдара Шигапова выступление «Тальян» было тепло встречено публикой. Наградой за творческий труд коллектива стал диплом лауреатов фестиваля.

avtonomiya.tatar

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