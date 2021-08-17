Данис Шакиров провел рабочее совещание по организации праздника народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!»

Сегодня во Всемирном конгрессе татар состоялось рабочее совещание по проведению Республиканского праздника народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!». Совещание провел руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Также на встрече присутствовали заместитель руководителя исполкома ВКТ Ильгиз Халиков, художественный руководитель ансамбля танца “Казань” Чулпан Закирова и другие.

Здесь обсудили общие организационные вопросы, основную идею мероприятия, а также подготовку насыщенной концертной программы, которая будет представлена гостям.

Напомним, что впервые праздник «Уйнагыз, гармуннар!» был проведен в 1985 году, с тех пор он ежегодно собирает гармонистов из Татарстана и других регионов России. Также в мероприятии примут участие фольклорные, песенные и танцевальные ансамбли.

Мероприятие организовывает Министерство культуры РТ, Всемирный конгресс татар и ГБУ «Республиканский центр внедрения инноваций и развития традиций в сфере культуры».