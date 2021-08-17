Галерея «Татмедиа» представила юбилейную фотовыставку Фарита Губаева

В галерее «Татмедиа» открылась выставка «Полвека в профессии» известного казанского фотографа, фотолетописца Татарстана Фарита Губаева. 25 черно-белых полотен — как капля в архивно-творческом море снимков фотографа, но в них заключены вехи целой страны за последние полвека.

Как отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, юбилей Фарита Губаева (15 июля ему исполнилось 70 лет — прим. Т-и) — главное событие этого лета. Сам фотограф, подчеркнул он, — целое явление в истории татарстанской фотографии.

«Это человек, который запечатлел историю 70-х, 80-х, 90-х годов ХХ века Казани, историю татарстанской журналистики, события, которые в этом здании проходили. Большая радость, что Фарит подарил самые ценные фотографии „Татмедиа“. Мы организовали выставку здесь, но думаем, где еще можно будет выставить эти уникальные, бесценные фотографии. Спасибо, что сохранили это богатство! Это, действительно, огромный капитал для всех нас, татарстанцев. И мы подумаем над тем, как вся Казань могла бы ознакомиться с ними», — сказал Садыков, открывая выставку.

Юбиляр, со своей стороны, сказал, что планирует и дальше передавать серии своих снимков в архивы «Татмедиа», потому что, «как в сказках Пушкина, сидеть на сундуке над своим золотом — это не тот случай».

«Судьба подарила мне, тогда еще молодому парню, немножко нахальства и наивности. Я пришел сюда в 1975 году и просто сказал: „Возьмите меня на работу“. Сказал, что готов работать бесплатно. Так я стал корреспондентом отдела комсомольской жизни, а через полгода — ответственным секретарем газеты „Комсомолец Татарии“. На этой выставке — история в 50 лет, и здесь нет ни одной случайной или проходной работы. За каждой работой стоит потрясающая встреча. Я благодарен профессии журналиста, которая дает возможность зайти в кабинет или в дверь гостиничного номера звезд мегауровня», — признался фотограф, теперь снимающий время для журнала «Казань».

Авторству Фарита Губаева принадлежат такие известные и часто эксклюзивные фотографии, как Рудольф Нуриев в оперном театре Казани, Юрий Гагарин на базе отдыха в Зеленом Бору, Тарковский в Казани (от которого, как признался фотограф, он «получил первый душевный ожог»), одно из последних фото Евгения Евтушенко во время визита в столицу РТ в 2014 году, молодая София Губайдуллина в 1986 году и т. д. Снимал он и, например, в колонии для несовершеннолетних, рок-концерт во Дворце съездов в Москве в 1987 году. Любимая же и неисчерпаемая тема, по признанию Фарита Губаева, — Сабантуй.

«Сейчас на Сабантуе лошадь не увидишь, кругом стоят стада машин… А вот в 70-х хоровод на празднике, сейчас такого уже нет. По Сабантую готова отдельная большая книга, которую, конечно, издать непросто», — рассказал он.

Несмотря на то что у первого Президента Татарстана был личный фотограф Михаил Козловский, Фариту Губаеву наряду с ним в 2004 году было разрешено сделать персональную съемку Минтимера Шаймиева. Вместо разрешенных 20 минут процесс занял около двух часов.

«Когда я принес этот портрет Шаймиеву именно в черно-белом варианте, он долго смотрел на него и сказал, что двадцать лет ждал этот портрет: „Вы первый, кто сделал наконец-то то, что я хотел. Здесь есть все — мудрость, открытость“. Самое интересное, понимая всю ответственность, я тогда взял в аренду штативы, светильники — то, чем никогда не пользовался, но надо же было соответствовать статусу. Но через пару щелчков по реакции Шаймиева и своей тоже понял, что не будет нормальной съемки. Предложил без света, и он согласился. В какой-то момент, когда Михаил Козловский менял установки в камере, я поймал момент возникшей паузы, когда Шаймиев ушел в себя, и сделал несколько кадров, один из которых и стал тем самым», — рассказал историю снимка юбиляр.

Сборник работ Фарита Губаева в обозримом будущем планируется выпустить полновесным альбомом с названием «Искусство присутствия», анонсировал учредитель и генеральный директор издательского дома «Логос» Максим Андреев.

«Это юбилей не столько лет, сколько творческий юбилей. Фарит — творец, который всегда был в профессии и никогда не разменивался. Говорят, что нельзя служить двум богам: Фарит по-настоящему и до конца всегда служил профессии», — сказал он.

Оксана Романова

tatar-inform.ru