Положение о гранте «Поддержка инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов Республики Татарстан»

В рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» Министерством образования и науки Республики Татарстан с 23 августа по 21 сентября 2021 года осуществляется прием заявок для участия в конкурсе по предоставлению грантов по поддержке инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов Республики Татарстан.

К участию в конкурсе допускаются общественные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан не менее одного года до даты объявления отбора соискателей гранта.

В 2021 году размер пяти грантов составляет 200 000 рублей каждый.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская д.9, каб. 225 (отдел национального образования, тел. (843) 294-95-10).

Дополнительная информация размещена по адресу в сети Интернет: http://mon.tatarstan.ru/rus/grantsocial.htm

Положение о гранте