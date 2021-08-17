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Ульяновцы смогут посетить урок-экскурсию «История татарской культуры»

Ульяновцы смогут посетить урок-экскурсию «История татарской культуры»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 17.08.2021 0 3

В Ульяновской области стартует восьмая музейная неделя.

Мероприятия акции будут организованы с 17 по 20 августа. В течение пяти дней ульяновцы смогут посетить тематические мастер-классы, экскурсии, выставки одного из предложенных музеев бесплатно.

Акция направлена на повышение доступности услуг отрасли для населения и позволяет решить задачи национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

17 августа с 09:00 до 17:00 музей истории села Нагаева (улица Центральная, 132) проведет для детей урок-экскурсию «История татарской культуры» и беседу «Учительница первая моя» о династии Салахетдиновых. Также в учреждении будут организованы выставка одного экспоната «Бабушкин сундучок», мини-выставка «Почтовые марки советских времён», викторина «Моё родное село Нагаево».

ulpravda.ru

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