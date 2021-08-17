В Татарстане более 65% школьников выбрали для изучения татарский язык

В Татарстане в прошлом учебном году более 65% школьников изучали родной татарский язык и литературу. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в проекте «12-й этаж» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Свободный выбор языка образования, изучения родного языка осуществляется по заявлениям родителей. В республике созданы условия для получения образования на родном языке. Организовано обучение на пяти языках – русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Семь языков являются предметом изучения – русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, иврит», – рассказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, в системе образования республики работают 3525 учителей родного (нерусского) языка и литературы, из них 3,4 тыс. – татарского. «Все школы республики обеспечены учителями. Выстроена система их подготовки в вузах, организовано повышение квалификации», – подчеркнул он.

Министр отметил, что в Татарстане разработаны учебники нового поколения по татарскому языку как государственному и родному, а также по татарской литературе, в основу которых заложен культурологический подход в обучении. Совместно с Татарским книжным издательством организована работа по включению в федеральный перечень учебников, переведенных на татарский язык.

Глава Минобрнауки уточнил, что в 2020 – 2021 учебном году были приобретены учебники и учебные пособия по родному татарскому языку для школьников на сумму 16,3 млн рублей. Всего в республике 657 школ, включая филиалы, с татарским языком обучения.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru