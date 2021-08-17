В Нацбиблиотеке РТ стартует международная летняя школа «Ислам в России V

В Национальной библиотеке РТ 17 августа в 10:00 стартует параллельная программа выставки «Глобальный мир татарской книжности» — международная летняя школа «Ислам в России V: мусульманская субъективность в городе».

Экскурсию проведёт заместитель директора Института истории им. Ш.Марджани и один из кураторов выставки Альфрид Бустанов. Школа будет проходить с 17 по 21 августа в выставочном зале библиотеки. Программа школы включает в себя серию семинаров с ведущими специалистами по социологии, лингвистике, источниковедению и религиоведению, а также экскурсии по выставке.

Среди преподавателей — Альфрид Бустанов (Amsterdam University/ Институт истории АН РТ), Шамиль Шихалиев (Институт истории, Махачкала), Федор Сметанин (ТГУ), Назари Стелла Шокур (ВШЭ), Lili Di Puppo (ВШЭ) и другие. Участники школы — молодые исследователи исламской культуры в России, её прошлого и современности. Отбор проходил в формате международного конкурса, на который пришли заявки из разных городов РФ и Ближнего зарубежья.

Впервые школа проходила в 2015 году в Казани, затем в Дербенте, Санкт-Петербурге и Пензе. Цель — создать образовательную площадку для подготовки молодого поколения исследователей истории и сегодняшнего положения ислама в России и в Ближнем зарубежье.

Также в рамках школы пройдут открытые мероприятия для всех желающих: • 17 августа 11:00 — лекция «Магомед-Саид Саидов и деколонизация знания на Кавказе» • 20 августа 15:30 — показ документального фильма «Точка» режиссера Эмира Валинежада.

rt-online.ru