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В Казани появится мурал по мотивам произведения «Белые цветы» татарского писателя Абдурахмана Абсалямова

В Казани появится мурал по мотивам произведения «Белые цветы» татарского писателя Абдурахмана Абсалямова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.08.2021 0

В Казани стартовал международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Художники из разных стран распишут фасады зданий по улицам Абсалямова и Четаева.

Всего художники создадут семь муралов. Художник российского происхождения из Испании Вячеслав Гунин (Sav 45) напишет картину по мотивам произведения «Белые цветы» татарского писателя Абдурахмана Абсалямова.

На одном из фасадов появится портрет одного из известных деятелей культуры Татарстана. Официальная презентация готовых муралов пройдет в День Республики Татарстан 30 августа.

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