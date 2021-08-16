В Казани появится мурал по мотивам произведения «Белые цветы» татарского писателя Абдурахмана Абсалямова

В Казани стартовал международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Художники из разных стран распишут фасады зданий по улицам Абсалямова и Четаева.

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Всего художники создадут семь муралов. Художник российского происхождения из Испании Вячеслав Гунин (Sav 45) напишет картину по мотивам произведения «Белые цветы» татарского писателя Абдурахмана Абсалямова.

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На одном из фасадов появится портрет одного из известных деятелей культуры Татарстана. Официальная презентация готовых муралов пройдет в День Республики Татарстан 30 августа.

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