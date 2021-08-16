В резиденции ДУМ РТ прошло заседание Совета казыев

Сегодня, в 8-й день месяца Мухаррам (16 августа), в резиденции Духовного управления мусульман Татарстана состоялось очередное заседание Совета казыев. В работе совещания принял участие заведующий Центром медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма КФУ Олег Маврин. Хазраты вместе с приглашенным экспертом рассмотрели возможности организации очередных курсов по медиации для казыев. Как известно, основная часть деятельности казыев связана с разрешением и урегулированием споров между мусульманами, поэтому на очередных курсах большое значение будет уделено практике, будут затронуты пути решения вопросов, возникающих в ходе работы с населением. Занятия планируется провести в начале ноября текущего года.

Вторым на повестке дня был вопрос правил внутреннего распорядка мусульманских кладбищ в Татарстане. В частности, обсуждали порядки погребения по предписанию шариата, ухода за могилами, совершения зиярата. Отдельно казыи также рассмотрели ситуацию в одной мусульманской семье и дали советы ее главе по сохранению брака.

Кроме того, на сегодняшнем собрании обсуждались вопросы организации праздника Мавлид в сельских приходах, празднования 40-летия со дня основания Зеленодольской мечети, подготовки к новому учебному году.

dumrt.ru