Данис Шакиров вручил награды победительницам полуфинала проекта “Татар кызы”

В церемонии принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он поприветствовал гостей от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и пожелал участницам успехов на следующих этапах конкурса.

В церемонии принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он поприветствовал гостей от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и пожелал участницам успехов на следующих этапах конкурса.

Напомним, в полуфинале проекта “Татар кызы” приняли участие 32 девушки из регионов России и зарубежья. В течение нескольких дней девушки участвовали в различных мастер-классах, соревновались в интеллектуальных и творческих конкурсах, слушали лекции о культуре и истории татарского народа.

По результатам полуфинального этапа определились победительницы, которые примут участие в финале конкурса “Татар кызы” в Ташкенте.

В финал конкурса прошли: Дина Абдуллина из г. Москвы, Зарина Массалимова из Оренбургской области, Альфия Фагаманова из Республики Башкортостан, Айгуль Кутдусова из Республики Татарстан, Урие Сейтумерова из Краснодарского края, Назлыгуль Мингазова из Германии, Руфина Газизова из Республики Марий Эл, Гульнур Зиннатуллина из Тюменской области, Эльназ Ямалетдинова из Чувашской Республики, Айгуль Минастинова из г. Самара, Альбина Зайнетдинова из Астраханской области, Альбина Медведева из Пензенской области и Камила Байбекова из Узбекистана.