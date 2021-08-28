13 причин побывать в новом здании Национальной библиотеки РТ

Год назад Национальная библиотека Татарстана переехала в здание бывшего Национального культурного центра «Казань». Это событие можно назвать эпохальным для города – библиотека не просто получила новые помещения, а пережила второе рождение, превратившись из традиционного книгохранилища с читальными залами в передовую площадку для творческих встреч, обучающих занятий, научных дискуссий и музыкальных презентаций. О востребованности такого формата работы с читателями свидетельствует статистика посещаемости библиотеки: по 1,5-1,7 тысячи человек в будни и по 2 тысячи – в выходные. В среднем в месяц количество посетителей библиотеки достигает порядка 50 тыс. человек. Ожидается, что к концу августа число жителей и гостей города, побывавших в библиотеке с весны, когда она полноценно заработала, составит 300 тыс. человек. Почему в Национальной библиотеке РТ стоит побывать абсолютно каждому, разберемся в этой статье.

Два читальных зала: классический и оригинальный

Одно из главных новшеств Национальной библиотеки РТ – это разделение на две читальные зоны. Причем одна из них работает в необычном формате – никаких читательских билетов и запретов на разговоры. Это универсальный читальный зал, который расположен в стеклянном пристрое. «Корочка» здесь понадобится только в том случае, если вы решите взять книгу с собой. Кстати, выбор богатый – в библиотеке представлены сотни тысяч книг, и 40 тысяч из них разрешены к выдаче.

Для того чтобы прочувствовать атмосферу традиционной библиотеки, нужно подняться чуть выше, в классический зал. В этой зоне поговорить с кем-то по душам не получится, а еще сюда не попасть без читательского билета. Интересно, что деревянные ящики с бумажной картотекой из старого здания на ул.Кремлевской сохранили, но теперь они служат скорее в качестве музейного экспоната. Также в зале расположены витрины с экспозицией, которую регулярно обновляют.

Автоматическая выдача книг

Чтобы забрать книгу домой, теперь не нужно искать библиотекаря. Это можно сделать самостоятельно с помощью специального терминала. Пользователю достаточно лишь положить книгу в бокс и отсканировать читательский билет, который оформляют при первом посещении на стойке регистрации.

Выдается книга на 21 день, после ее можно либо сдать, либо продлить срок пользования – для этого необязательно приходить в зал, можно просто позвонить. Как уже отмечалось выше, книги, доступные к выдаче, представлены только в универсальном зале.

Компьютеры в открытом доступе

В библиотеке есть просторный компьютерный зал с возможностью подключения к Wi-Fi, и пользоваться техникой могут все. Если же свободного компьютера не нашлось, можно прийти со своим ноутбуком и сесть за любое место. Здесь же проходят различные мастер-классы и мероприятия. За расписанием можно следить в соцсетях библиотеки.

Комиксы для детей

В обновленной Нацбиблиотеке РТ есть сразу три детских зала: для малышей до 6 лет, младших школьников и подростков.

В пространстве для крох собраны развивающие книги, есть специальные столики, где они могут рисовать.

В зале для детей младшего школьного возраста помимо книг можно найти коллекцию комиксов. Правда, как признаются библиотекари, разбирают их очень быстро. Здесь же по субботам проходят встречи детского клуба «Читашки». Каждую неделю дети вместе с библиотекарем выбирают книгу, читают ее, обсуждают, а также занимаются творчеством. Например, создают поделки по сюжету произведения.

Зал для подростков расположен немного в стороне от основного пространства публичной библиотеки, потому что они хотят быть самостоятельными – это возраст бунта, считают сотрудники.

Шкафчик, закрытый на ключ

В библиотеке, как и полагается, много стеллажей, все они для удобства обозначены соответствующими табличками. В центральной части универсального зала с недавних пор появился еще один загадочный шкафчик со стеклянными дверцами, который закрыт на ключ. Как объяснили в библиотеке, в нем поместили книги с пометкой 18+.

Что это за произведения? В них встречаются эротические или жестокие сцены. Чтобы получить одну из таких книг, нужно обратиться к сотрудникам. Библиотекари попросят читательский билет, проверят возраст и выдадут нужную книгу.

Коллекция пластинок татарских певцов и композиторов

Универсальный зал дополняет музыкальная зона. В небольшом помещении можно не только найти книги на соответствующую тему, но и сыграть на пианино, никому не помешав при этом – звук из инструмента выводится исключительно в наушники играющего.

А еще в музыкальной зоне собрана коллекция пластинок с записями татарских певцов и композиторов, есть нотные книги. Чуть дальше расположились стеллажи с изданиями об искусстве: живописи, скульптуре, театре, архитектуре и т.д. Кроме того, в универсальном зале периодически проходят выставки картин. Их, как правило, готовят к праздничным дням.

По совету библиотекаря

В универсальном зале можно найти книги с желтыми ярлычками. Это значит, что произведение рекомендует кто-то из библиотекарей. На ярлычке написан отзыв, имя и должность сотрудника.

Также у самого входа в зал можно найти тематическую подборку книг к определенному событию, например, ко Дню космонавтики или дню рождения известного писателя. Сотрудники библиотеки постоянно обновляют стеллаж в зависимости от инфоповода.

Кроме того, в фойе библиотеки есть зона буккроссинга. Посетители могут приносить из дома книги, которые им самим уже не нужны, и брать другие. Библиотека тоже выставляет свои излишки.

Уникальные книги и архивные подшивки газет

В классическом зале можно найти уникальные старинные книги и архивы периодических изданий. Совсем редкие или древние экземпляры находятся в архивах, и их можно заказать – копии или, если повезет, даже сами артефакты окажутся в ваших руках уже через 10-15 минут. Однако забрать с собой их не получится, эти издания можно изучать только в читальном зале. Например, можно получить подшивки периодических изданий времен Российской Империи, в том числе номера газеты «Казанские известия», которые практически нигде нельзя отыскать.

Удобное рабочее пространство

Позаботились в библиотеке и об удобных рабочих местах. Классический читальный зал не похож на стандартный. На небольшой возвышенности установлены столики с особой системой освещения – интенсивность света можно регулировать самостоятельно. Все остальные светильники тоже необычные: днем они излучают естественный свет, а вечером работают как лампы.

Конкурент кинотеатрам и лекционным аудиториям

В распоряжении библиотеки есть просторный конференц-зал с огромным экраном и множеством мультимедийных возможностей. Он рассчитан на 200 человек. В зале можно проводить кинопоказы, крупные мероприятия или презентации книг. Сотрудники библиотеки готовы помочь в их организации, нужно лишь написать официальное письмо на имя директора. Руководитель рассмотрит его и даст ответ.

Если мероприятие планируется меньшего масштаба, то есть другой вариант – несколько аудиторий на выбор, которые рассчитаны на проведение лекций и мастер-классов.

Лаунж-зона и укромные места

Прогуливаясь по территории библиотеки, можно набрести на зону с мягкими диванами прямо возле панорамных окон. Именно здесь собирается молодежь, общается и просто отдыхает. Лаунж-зона не пустует практически никогда. Те же, кому не хватило места на диванах, обычно перебираются к кофейне.

Для отъявленных интровертов недалеко от конференц-зала расположены небольшие столики. Здесь можно уединиться с собственными мыслями.

Локации для красочных фото

На территории библиотеки разрешено делать фотографии, но только на телефон и без вспышки. Это правило действует, чтобы не доставлять дискомфорта окружающим.

В целом здание изобилует местами для красивых кадров. Чаще всего посетители фотографируются у светодинамической скульптуры. Кинетическая инсталляция создана Робертом Хасановым, Ильей Файнбергом, Людмилой Забрусковой и Юлией Турановой. Она состоит из 287 букв пяти алфавитов – от рунических символов до кириллицы. Элементы подвешены к потолку и находятся в постоянном движении. Инсталляция принимает разную форму, а пять линий занимают буквы, складывающиеся в слово «знание» в разных написаниях. Скульптура посвящена национальной идентичности и отражает историю татарской письменности.

Секретный этаж

В библиотеке, конечно же, есть места, скрытые от глаз посетителей. Например, подвал, где расположены кабинеты сотрудников и шесть книгохранилищ с 2 миллионами книг и журналов. Они хранятся на специальных мобильных стеллажах, которые можно перемещать с помощью рычага. В хранилищах работает регулятор влажности, системы климат-контроля, обеспыливания и газового пожаротушения.

Заказанные книги можно доставить в читальный зал на лифтах. Имеется также центр сканирования, оцифровки, консервации и реставрации документов.

Пройти на нижний этаж самостоятельно библиофилы не могут, но специалисты регулярно проводят экскурсию под названием «Посторонним вход разрешен» и показывают библиотечное закулисье.

Камиля Губайдуллина

kzn.ru