Татарской молодежи расскажут, как найти спонсоров на проекты

Сегодня в столице Татарстана собрался актив татарской молодежи из более чем 20 регионов РФ и 5 стран зарубежья. Поводом стало расширенное заседание Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ). Согласно Уставу ВФТМ, форум проводится один раз в два года. Предыдущий форум прошел в 2018 году.

По словам председателя ВФТМ Ленарии Муслюмовой, получение новых знаний является неотъемлемой частью форума, поэтому помимо расширенного заседания для руководителей молодежных общественных организаций была организована образовательная программа. «В программу мы внедрили современные тренды, такие как цифровизация, культурное программирование пространств, медиа-продакшн и другие», – пояснила Ленария Радиковна.

Образовательная часть нынешнего форума проходит в стенах Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Сегодня участники форума уже прослушали блиц-лекцию: 100 вопросов про историю татар от историка Айрата Файзрахманова и политолога Руслана Айсина. Журналист Радиф Кашапов рассказал про тренды в современной культуре. Во вторую половину дня ожидается беседа с директором некоммерческой организации «Альянс Франсез» Региной Богомазовой. Спикер расскажет, как найти спонсоров на проекты, как построить сеть по всему миру, как языковые курсы могут привлечь людей в общественную организацию и какие есть тренды в сфере НКО.

Культурная программа первого дня завершится Финальной игрой Межрегиональной татарской лиги КВН «Әйдә ШаяРТ!».

«В этом году мы с командой татарской лиги КВН «Әйдә ШаяРТ!» объездили все федеральные округа РФ. В Казань приехали финалисты этих игр — команды из Тюмени, Екатеринбурга, Астрахани, Новосибирска, Москвы, Башкортостана и Актанышского района Татарстана. Одна из этих команд увезет из Казани Кубок татарской лиги КВН», – сказала председатель ВФТМ.

Илюзя Абульханова