За губадиёй – в Новое Фейзуллово

Татары – второй по численности народ в Самарской области. Большинство обосновалось в городах, но есть и места их компактного проживания, куда мы и отправились. В деревню Новое Фейзуллово Кошкинского района, что по соседству с татарстанским Нурлатом.

О ТАНЦАХ И РУКОДЕЛИИ

Девочка репетирует татарский танец. Движения её хрупких рук напоминают взмахи крыльев птицы. Лёгкая улыбка на лице. Голова слегка склонена. Расшитое жёлтым кружевом зелёное платье, на голове – калфак. Двойные топотушки в самом конце танца эхом разносятся по всему сельскому Дому культуры.

Запыхавшись, она сбегает по ступенькам со сцены, спрашивает:

– Ну как?

– Прекрасно, как всегда! – подбадривает девочку Лилия Имамутдинова, директор Дома культуры.

– Знакомьтесь: Аиша Дадашова – наша гостья из Самары, – представляет Лилия девочку. – И на всё лето наш сезонный хореограф.

Действительно, каждое лето Аиша приезжает сюда, в деревню, к бабушке с дедушкой. И помогает ставить национальные танцы в местном ДК.

Живёт и учится Аиша в самарской школе «Яктылык» с углублённым изучением отдельных предметов:

– У нас есть даже свой этнографический музей «Мирас» («Наследие»). Многое о вековых традициях татар мы узнаём там. А перед летними каникулами в нашей школе прошёл конкурс чтецов татарских стихов. Я стала лауреатом 1‑й степени, – улыбается Аиша. – Мне это, в принципе, было нетрудно, потому что дома мы разговариваем по-татарски. А здесь, в деревне, бабушка с дедушкой тем более говорят с нами только на родном языке. В нашей школе учатся дети разных национальностей, все с удовольствием учат татарские стихи, песни, танцы. А одна девочка-узбечка говорит по-татарски лучше многих татар.

Танец для Аиши тоже своеобразный язык:

– Я сколько себя помню, всегда танцевала. И по-татарски, и по-русски, и по-грузински… Вообще, у танца каждого народа есть что-то похожее на танцы других национальностей. Мы же не можем жить изолированно. Так и танец не может быть у каждого полностью особенным. Самое главное, что татарский танец всё равно узнаваем, он как бы рисует наш быт и темперамент. Кстати, как и вышивка. Вышивать характерным татарским орнаментом меня тоже научили в школе. В татарской вышивке есть особая радость и теплота. Не зря всё‑таки наши работы висят в Доме дружбы народов в Самаре. И когда туда приезжают гости, встречая их, мы выносим на вышитых полотенцах татарский баурсак, чак-чак. Иностранцы восхищаются и национальной вышивкой, и угощениями. И я очень люблю всё это – татарское…

О ТРАДИЦИЯХ

Жители Нового Фейзуллово называют свою деревню Яна Журай. Через неё проходит дорога из татарстанского районного центра Нурлат в районный центр Кошки Самарской области. Перед домами – ухоженные палисадники с обилием цветов:

– Народ у нас чистоплотный, дворы и дома блестят у всех, – говорит Раиса Тарземанова, жительница деревни, в прошлом учитель истории. – Так было всегда. С детства помню, к тому, кто строил дом, приходила на подмогу вся деревня. Кто‑то конопатил сруб, кто‑то приносил вёдрами еду на всех работников. После женщины помогали хозяйке вымыть избу, приносили и развешивали ситцевые занавески, расшитые полотенца, цветки в горшках. Чтобы в доме было тепло и уютно.

Собирались в татарском Новом Фейзуллово и на «Каз эмэсе» – праздник гусиного пера.

– Большой реки или пруда у нас нет, родников тоже, только запруда, так что собирались мы по очереди в разных домах, ощипывали гусей, пекли зур бэлеш – большой праздничный татарский пирог с картошкой и мясом, – продолжает свой рассказ собеседница. – А посадка и уборка картофеля, мытьё домов по весне вообще превращались в деревенский праздник. Тоже ходили от одного дома к другому. Хозяева накрывали столы помощникам, топили баню. Сейчас тоже такое есть, но не так масштабно. Где‑то дети приедут из города помогут, где‑то друзья друг другу или соседи. Но по-прежнему в нашей деревне сохраняются взаимовыручка, трудолюбие и традиции. Правда, с изучением языка уже не так всё радужно…

О РАБОТЕ

По пути сюда на рынке в Нурлате мы встретили двух бабушек с полными вёдрами чёрной смородины. Оказалось, что обе из Нового Фейзуллово. Приехали на попутках.

– Сегодня в деревне проживают в основном люди возрастные, – рассказали они. – На работу ездят в близлежащие населённые пункты – кто хочет, без работы не сидит. У нас и фермеры имеются… Да чего жаловаться, сейчас во многих сёлах так. Молодые не особо горят желанием оставаться жить в деревне.

О ШКОЛЕ

Школу здесь закрыли в 2005 году, потому как детей сильно поубавилось. Теперь восьмерых детей возят в центр сельского поселения, татарского языка в программе нет. Так что вся надежда на семью.

О ЯЗЫКЕ

– Реальность такова, что сегодня карьера, заработок, благополучие, образование – получение всего этого – завязаны для наших детей и внуков не на татарском языке, – с грустью в голосе говорит Раиса Тарземанова. – Хорошо хоть в семье все дети говорят по-татарски. Большую роль играет мечеть. Проповеди и наставления нашего хазрата во многом касаются сохранения родного языка, почитания взрослых и родителей. Верующий человек не теряет связи с языком своих предков. Суры Корана имеют переводы, они на татарском. А так, если уж честно, дети владеют татарским только на бытовом уровне.

О ГРУСТНОМ

Другую, не менее серьёзную для села проблему озвучил и сам Ислам хазрат Тарземанов, отслужив дневной намаз и встретившись с нами:

– Раньше во всех деревнях, не только татарских, было принято, что младший сын оставался с родителями. Эта традиция сейчас, к сожалению, не везде сохранилась. Я иногда хочу сказать побросавшим родительские дома: «Перебежчики». Если бы хоть один сын из семьи оставался в деревне, в каждом доме хотя бы одна семья жила! А теперь посмотрите на свои города – Москва разрастается пригородами, Самара, Казань, да все большие города превратились в мегаполисы. А деревни? Здесь же сельским хозяйством скоро некому будет заниматься. С другой стороны, чтобы поднять деревню, конечно, нужны не только газоснабжение, водопроводы и инфраструктура – всё это есть. Нужна работа. И пока не будет ясного представления на этот счёт, чёткого государственного алгоритма, процесс глобализации и потери национальных традиций не остановить.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕ

Самарские татары предпочитают те же блюда, что и их соплеменники в Татарстане. Чтоб сытно, душисто, мясисто и картофельно. В Новом Фейзуллово готовят и зур бэлеш, и бэлеш с сухофруктами, и эчпочмаки, и чак-чак, и баурсак. Но вот что интересно: названия отличаются. У нас кыстыбый – у них якмыш. У нас хворост – у них юка. У нас беккэн – у них кэлжимэ. Всё большую популярность завоёвывает среди татарских сладких пирогов в Самарской области губадия. Жители Нового Фейзуллово уверены, что восходящий тренд на губадию скоро побьёт здесь популярность рисового пирога с тыквой и сухофруктами. Самарская губадия и в самом деле прекрасна.

Фото автора

Алсу Троицкая

protatarstan.ru