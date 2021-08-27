Муфтий вручил школьникам портфели в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Сегодня, в 19-й день месяца Мухаррам (27 августа), в преддверии Дня знаний, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился со школьниками республики. Встреча традиционно прошла в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу!».

Глава мусульман РТ поприветствовал юных гостей муфтията, поздравил их с наступающим Днем знаний и рассказал им детский вагаз о важности и ценности знаний. Портфели с необходимыми школьными принадлежностями из рук муфтия сегодня получили свыше 50-ти детей из малоимущих, многодетных и неполных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Казани, Кукморском, Сабинском, Высокогорском, Рыбно-Слободском районах.

В этом году в рамках республиканской акции “Помоги собраться в школу” помощь от благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ получат более 100 детей. Напомним, что республиканская акция «Помоги собраться в школу!» также прошла в мухтасибатах Бугульмы, Арска, Советского района Казани и др.

dumrt.ru