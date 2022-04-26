В рамках рабочей поездки в Пензенскую область, Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с первым заместителем председателя правительства Пензенской области Олегом Яговым. Также на встрече присутствовал председатель региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Жиганша Туктаров.

Здесь были рассмотрены вопросы, актуальные для татарской национально-культурной автономии. Речь шла о мероприятиях, проводимых автономией и о помощи, которую оказывает руководство Пензенской области.

Также на встрече обсудили проведение Федерального Сабантуя в Пензенской области в 2024 году.