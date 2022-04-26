В Кузбассе прошло мероприятие «Татарское гостеприимство»

2022 год в России объявлен Годом Народного искусства и культурного наследия. Россия – многонациональная страна. Каждый народ нашей страны богат своеобразными традициями.

В г. Новокузнецке, с 18 – 22 апреля, в МК ДОУ «Детский сад 181», в разновозрастной группе «Звёздочки» реализовался проект «Народы Сибири».

В рамках данного проекта дошколята познакомились с особенностями татарского народа: национальным татарским костюмом, татарской кухней, татарским танцем.

22 апреля прошло итоговое мероприятие «Татарское гостеприимство», где дети – в национальных костюмах пришли в гости в татарскую семью. Ребята с удовольствием читали стихи на татарском и русском языках, играли в народные татарские игры. Для гостей – гостеприимные хозяева исполнили татарский танец. Этот праздник вызвал у детей и педагогов не только положительные эмоции, но и объединил всех единым чувством уважения к традициям народов.

Организатором проекта была участница женской организации ” Ак калфак-Нур” татарской автономии г. Новокузнецка – Нуриева Фанзия Ансаровна.