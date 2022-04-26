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Прошёл фестиваль татарских творческих коллективов юга Кузбасса “Мы Вместе”

Прошёл фестиваль татарских творческих коллективов юга Кузбасса “Мы Вместе”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 26.04.2022 0 3

23 апреля в МАУ “МКДК Орджоникидзевского района” (Дворец им. Маяковского) прошёл фестиваль татарских творческих коллективов юга Кузбасса “Мы Вместе”.

В этом году фестиваль проходил в рамках Года Орджоникидзевского района и Года культурного наследия народов России.

В фестивале приняли участие татарские коллективы юга Кузбасса: Междуреченск, Киселевск, Прокопьевск, Осинники, которые подарили зрителям колоритные творческие номера и атмосферу татарского гостеприимства.

В фойе Дворца гостей фестиваля ожидала яркая и интересная выставка декоративно – прикладного искусства “Алтын куллар – Золотые ручки”, где были представлены работы татарских мастериц, в различных техниках.

После завершения фестиваля, гости поделились с организаторами и участниками своими впечатлениями и попросили о том, чтобы фестиваль стал ежегодным и традиционным.

Татары Новокузнецка (Кузбасс)

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