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Данис Шакиров встретился с представителями татарских общественных организаций Тюменской области

Данис Шакиров встретился с представителями татарских общественных организаций Тюменской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.04.2021 0 6

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с  рабочей поездкой в Тюменской области. Здесь он встретился с руководителями и активом местных татарских общественных организаций. В ходе встречи Данис Шакиров рассказал нашим соотечественникам об итогах деятельности конгресса в 2020 году и задачах на 2021 год.

В рамках рабочей поездки Данис Шакиров посетил историко-мемориальный комплекс «Искер-город» в Тобольском районе Тюменской области.

Город Исеть возник в XV–XVI веках как военная крепость на реке Иртыш в 18 верстах от Тобольска. В 1495 году он стал столицей Сибирского ханства. Однако в октябре 1582 года Старый город был захвачен войском Ермака, город был разграблен и почти полностью разрушен. Искер был столицей Сибирского ханства с конца XV до начала XVI века.

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