Вышла в свет книга, посвященная к 100-летию образования деревни Туреш

Авылдашлар (Түреш авылының 100 еллыгына багышлана) – так называется новая книга известного общественного деятеля, выпускника историко-филологического факультета КГУ, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РТ, Отличника народного просвещения РСФСР, члена Союза писателей, поэта, автора многих сборников детских стихов, краеведа-исследователя, автора около 15 книг по истории сел и жизни и деятельности выдающихся земляков, почетного гражданина Муслюмовского района РТ и уроженца деревни Туреш – Музагита Ахметзянова.

Книга М.З. Ахметзянова «Авылдашлар» («Односельчане»), посвященная к 100-летию образования деревни Туреш (Туруш) Муслюмовского района РТ, издана при спонсорской помощи в издательстве «Ихлас» в Казани в 2020 году (168 стр.).

Спонсоры издания: генеральный директор ООО «Агромастер» И.З. Исламов, генеральный директор агрофирмы «Август-Мослим» А.М. Усков, руководитель фермерского хозяйства Н.Х. Муллин и Г.К. Сабиров.

При написании книги автора поддержали и помогли в сборе материалов и фотоиллюстраций односельчане И. Низамов, Ф. Музафарова, А. Аюпова и другие.

Книга издана на высококачественной бумаге с тиражом в 300 экземпляров, в ней очень много фотоиллюстраций.

Книга является справочником по истории села Туреш, начиная с его основания в 1921 году до наших дней. В нее поместили материалы и фото о деятельности сельских хозяйств, о жизни и труде жителей деревни, данные о ее выдающихся уроженцах.

В заключительной части опубликованы стихи, посвященные жизни деревни, а также поэтические строки ее уроженцев, дан список сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и участников войны, вернувшихся с фронта живыми и похороненных в сельском кладбище.

А.А. Бурханов